Auto finisce sul marciapiede dopo l'incidente e travolge una signora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Momenti di grande spavento quelli vissuti questa mattina intorno alle 8,45 lungo Viale della Vittoria. Vicino al cavalcavia un incidente tra due auto con una delle due che nella carambola è finita sul marcapiede investendo una donna che stava transitando lì proprio in quel momento. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi: la donna e anche la conducente di una delle due macchina è stata portata all'ospedale Urbani per tutti i controlli del caso. Sul posto oltre al 118 anche i vigili urbani e i vigili del fuoco.