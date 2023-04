JESI Riapre, parzialmente, da stamattina Viale della Vittoria, con l’attivazione della seconda bretella che, in direzione Ancona, consentirà sia pur con velocità limitata ai veicoli (esclusi autobus e mezzi pesanti) di transitare sotto l’arcata laterale destra del cavalcavia di via Gramsci, sul quale sono in corso i lavori di risanamento che costringono appunto ad una drastica limitazione del traffico lungo la principale arteria cittadina.

La richiesta

Situazione che porta, dall’opposizione, Patto per Jesi, a chiedere «misure di sostegno per le attività interessate dal blocco del traffico lungo Viale della Vittoria» e di valutare «modalità economico- fiscali, quali riduzione, sospensione, spostamento di tasse o contributi, che possano coprire o diminuire in tutto o in parte il danno economico che gli operatori subiranno dall’intervento». Patto per Jesi, col consigliere Giancarlo Catani, segnala infatti che i lavori sul cavalcavia comporteranno «il blocco totale del passaggio delle auto attraverso l’arteria vitale per il traffico cittadino dirottato altrove, sperando che il termine di fine lavori possa essere rispettato, anche se per questo ci sono seri dubbi». E dunque «il blocco comporterà – evidenzia Catani – per gli operatori economici del Viale e delle zone limitrofe gravi danni per la riduzione del giro di affari». Di qui la richiesta di intervenire. Intanto, se in direzione Roma l’inversione del senso di marcia in via Rinaldi ha, da lunedì scorso, accorciato la strada per chi aggira la chiusura del cavalcavia lasciando il Viale della Vittoria da Via San Pietro Martire e poi vi torna da Viale Papa Giovanni XXIII, da oggi in direzione Ancona si potrà, con molta cautela tornare a passare. Realizzata con i new jersey bianchi e rossi una gincana per il transito, «a passo d’uomo» fa sapere il Comune, sotto l’arcata laterale destra del cavalcavia, con successivo rientro sulla corsia principale. «Sotto la stessa arcata – specifica Piazza Indipendenza - sarà utilizzabile il passaggio pedonale garantito dal marciapiede presente. Per le ridotte dimensioni della carreggiata così creata, il traffico sarà ovviamente precluso ad autobus e mezzi pesanti (superiori alle 3,5 tonnellate) che pertanto dovranno avvalersi della viabilità attualmente disponibile». Ovvero, giunti in direzione Ancona all’altezza del cavalcavia dovranno, all’incrocio semaforico che precede il ponte, obbligatoriamente voltare a sinistra per viale Papa Giovanni XXIII.

Il semaforo

Qui, da oggi sarà ripristinato l’impianto semaforico all’incrocio, consentendo dunque anche a chi scende da Viale Papa Giovanni XXIII di poter voltare a sinistra, immettersi su Viale della Vittoria in direzione Ancona e superare il cavalcavia. «Da sabato mattina – annuncia ancora il Comune - sarà infine aperto il passaggio pedonale sopra il cavalcavia, sul lato destro a scendere, mediante una passerella in legno provvisoria, che consentirà il collegamento tra centro città e Via Gramsci». Quanto alla prima bretella di via Rinaldi, non mancano i mugugni social e non dei residenti in zona per una strada, a carreggiata ridotta, tornata ora al centro del traffico.