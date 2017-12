Rigoletto hot in scena Si cercano figuranti per scene in topless

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - In topless per Rigoletto. Perché se per definizione nel capolavoro verdiano “La donna è mobile”, come canta nel terzo atto il libertino Duca di Mantova, nella versione del Rigoletto che si prepara per il Teatro Pergolesi la donna sul palcoscenico sarà anche a seno nudo. La Fondazione Pergolesi Spontini ha infatti convocato per il 5 gennaio prossimo alle 15, nelle Sale Pergolesiane del teatro, una selezione per 6 figuranti donne da inserire nella messa in scena del 12 e 14 gennaio prossimi (con anteprima giovani il 10) sul palco del teatro jesino. Avvisa la Fondazione: “Si cercano sei figuranti donne, maggiorenni e di bella presenza, che dovranno stare in scena, in alcuni momenti dello spettacolo, a seno nudo”.L’impegno richiesto fra prove e spettacolo per le ragazze sarà dal 7 al 14 gennaio. L’anticipazione del topless offre una nota di curiosità in più intorno a uno spettacolo che di interesse ne ha già suscitato molto, forse troppo: il prossimo Rigoletto in realtà la Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi l’avrebbe dovuta inaugurare lo scorso novembre ma le difficoltà emerse nel bilancio della Fondazione hanno portato a spostarlo al nuovo anno, così da alleggerire i conti di fine 2017. Con la direzione di Pietro Rizzo e la regia di Elena Barbalich, il “Rigoletto” che si vedrà a Jesi è un nuovo allestimento della Fondazione Pergolesi Spontini in coproduzione con i Teatri di OperaLombardia: il Fraschini di Pavia, il Grande di Brescia, il Ponchielli di Cremona, il Sociale di Como e il Donizetti di Bergamo.“L’allestimento ideato da Elena Barbalich, con scene e costumi di Tommaso Lagattolla- anticipa la Fondazione sarà ambientato in un Cinquecento reinterpretato, un mondo evocativo con una raffinata messa in scena, astratta e illusoria”. Sul podio dell’Orchestra Sinfonica Rossini il maestro Pietro Rizzo. Nel cast Angelo Veccia e Francesco Landolfi che si alterneranno nel ruolo di Rigoletto, lo stesso faranno Lucrezia Drei e Claudia Pavone in quello di Gilda e Matteo Falcier e Marco Ciaponi nel personaggio del Duca di Mantova. Sparafucile sarà Enrico Iori, Katarina Giotas interpreterà Maddalena. Il classico verdiano andrà in scena venerdì 12 gennaio alle 20,30 con replica domenica 14 alle 16 ed un’anteprima giovani mercoledì 10 gennaio alle 16, riservata ai partecipanti del progetto “Ragazzi… all’opera”. Sulla scena il Duca di Mantova, impenitente e inarrestabile seduttore, antagonista dell’infelice buffone Rigoletto al quale insidia la figlia, canta: “Questa o quella per me pari sono”. Meglio se anche a seno scoperto.