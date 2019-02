Nube di fumo nero sulla città: incendio doloso nell'ex magazzino della Pieralisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Allarme a Jesi dove è scoppiato un grosso incendio in un ex magazzino, ormai dismesso, della ditta Pieralisi.La grossa nube di fumo nero è visibile da chilometri di distanza, in fiamme materiale contenuto in un container ed un ufficio in via Cavallotti. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze ed hanno avuto ragione delle fiamme. Ci sarebbero pochi dubbi sull'origine dolosa dell'incendio, il terzo in solo un mese e mezzo. Per fortuna non si registrano persone ferite o intossicate, ma i residenti della zona sono esapserati dal riptersi di queste situazioni.