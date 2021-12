Noir Club senza pace, adesso l’affitto finisce nel mirino: la Polizia mette a rischio la licenza del titolare

JESI - Nuove grane per la discoteca Noir Club di via del Molino. Dopo il provvedimento di chiusura di cinque giorni notificato lo scorso 14 novembre per delle irregolarità nell’applicazione delle disposizioni anti-Covid, ora emergono delle criticità per il cambio di gestione avvenuto senza regolare licenza.

Dopo la strage di Corinaldo e a seguito della pandemia, i controlli della Questura e l’attenzione delle forze dell’ordine sono incrementati e il livello di attenzione è altissimo.



La Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, unitamente a personale del Commissariato Pubblica sicurezza di Jesi, ha notificato, nella giornata di ieri, un provvedimento sanzionatorio amministrativo a carico dell’effettivo titolare del locale della discoteca. «Gli accertamenti della Polizia amministrativa - si legge in una nota - hanno permesso di verificare come il precedente titolare del locale avesse ceduto, a titolo di affitto, la gestione dello stesso, senza comunicarlo, ad un altro soggetto risultato privo di qualsiasi titolarità a gestirlo, in quanto sprovvisto di licenza ex art. 68 Tulps Locali chiusi e pericolo di revoca della licenza per pubblico spettacolo». Un cambio di gestione insomma, senza regolare licenza.

Il provvedimento è stato dunque notificato a F.F, 45 anni, che dovrà pagare una sanzione amministrativa che va da 256 a 1032 euro. Successivamente, il Suap del Comune di Jesi - cui il provvedimento è stato trasmesso - dovrà valutare la revoca della licenza in capo al precedente titolare.



Intanto il gestore annuncia il ricorso alla sanzione e rende noto che il locale resta regolarmente aperto, così come le serate programmate si stanno svolgendo. «Siamo stati chiusi per due anni e siamo aperti da quattro serate, sebbene con notevoli difficoltà come tutto il settore del resto», l’amaro commento della direzione artistica. Stasera, in programma l’evento Heart firmato “Jesifantastica”. Nella discoteca di Jesi si ballerà dalle 23 alle 5 fuoriorario, rock, hiphop e urban. In consolle, dj Bruno, David Scaloni, Frankie di Palma e Hyui.

