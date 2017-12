Nevone, dopo sei anni arriva il risarcimento per il crollo del tetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Un risarcimento danni da 23.000 euro da parte del Comune di Jesi in favore della Cooperativa sociale Coala Onlus, a seguito del crollo nel febbraio 2012 a causa del “nevone” della copertura del capannone di via Politi, di proprietà comunale, che ospitava allora la coop attiva nel settore della tipografia e della stampa. E’ quanto è stato stabilito da una sentenza di primo grado del Tribunale di Ancona.Il Comune pagherà, attingendo per il risarcimento e il pagamento delle spese legali ai poco meno di 30 mila euro di rimborso assicurativo per il crollo del tetto sotto il peso dell’imponente manto di neve. Nel conto entrano anche 5 mila euro che sarebbe invece stata la Coala a dover corrispondere al Comune: ovvero il rimborso delle spese processuali sostenute nel 2013, quando piazza Indipendenza ottenne dalla Corte d’Appello la condanna al rilascio dell’immobile da parte della onlus. I 5 mila euro dovuti dalla Coala saranno scalati dal risarcimento del Comune come compensazione.La vicenda si era aperta il 15 febbraio 2012, quando a seguito dell’abbondante nevicata il tetto del capannone di via Politi, al tempo occupato anche del Centro sociale autogestito Tnt, crollò. Entrambe le realtà si trasferirono altrove. Oggi il capannone risulta inserito fra gli immobili in vendita da parte del Comune di Jesi. Costo stimato 240 mila euro. Fra le potenziali destinazioni, quella che trasformerebbe la struttura in un centro di preghiera. Una variante del Piano regolatore ha infatti stralciato l’area in questione, circa 2 mila metri quadrati, dal più generale ambito di trasformazione della zona, e la nuova previsione destina la palazzina ex Tnt ad attività culturali, ricreative o di culto. Almeno tre le confessioni e i riti che avevano manifestato interesse: la islamica, i Testimoni di Geova, l’associazione culturale religiosa della Missione Biblica Internazionale per l’Intercessione e l’Evangelizzazione.