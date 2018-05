Il nascondiglio dello sballo scovato dai cani antidroga Task force al parco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Agenti del Commissariato di Polizia e unità cinofile della Questura di Ancona in perlustrazione al parco del Vallato. E grazie al fiuto infallibile dei cani antidroga, da un cespuglio spunta un involucro di droga. Strategicamente nascosto o prontamente abbandonato, saranno i poliziotti di Jesi a stabilirlo. Il dirigente del Commissariato, dottor Mario Sica, ha raccolto l’input dei residenti del popoloso quartiere cittadino che lamentavano in più occasioni oltre a schiamazzi notturni e ubriachezza molesta anche episodi di spaccio tra ragazzi anche molto giovani consumati proprio tra i viottoli del parco.Così, ha disposto mirati controlli antidroga, potendo contare anche sulla collaborazione delle Unità cinofile. Il parco è considerato una zona “calda” specie la sera, dove si radunano giovani diretti anche al centro visto che il parco collega la zona di via del Molino-Zannoni e porta Valle a via Mura Orientali e quindi al corso Matteotti. Così ieri mattina gli agenti del commissariato insieme alle unità cinofile della Questura di Ancona hanno ispezionato il parco da cima a piedi, dall’ascensore di via Zannoni fino al parcheggio del centro commerciale Il Torrione, passando per l’area verde. Grazie al fiuto dei cani antidroga, gli investigatori hanno rinvenuto un involucro contenente poco più di 30 grammi di cannabis.L’involucro era stato nascosto tra la vegetazione, nei cespugli del parco. Forse chi lo deteneva si è allontanato prontamente alla vista dei cani della Questura, gettandolo via per non incappare nei guai. O forse, era quello il nascondiglio dove attingere per lo spaccio serale tra i ragazzi della piazza jesina. Fatto sta che al momento del rinvenimento, i poliziotti non hanno trovato nessuno in zona cui attribuirlo. Lo stupefacente è stato sequestrato. I controlli si sono protratti per l’intera mattinata. E oltre alla droga rinvenuta al parco, gli agenti hanno anche effettuato dei controlli stradali e sequestrato una vettura che risultava priva di copertura assicurativa e della necessaria revisione.