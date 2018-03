Nascondeva in casa mezzo chilo di cocaina In manette volto noto di 44 anni della curva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Nascondeva in casa circa mezzo chilo di cocaina, parte già divisa in 113 dosi, il resto ancora cristallizzata in un blocco da un etto. Uno jesino di 44 anni (M.F. le sue iniziali), volto noto della curva dei tifosi leoncelli, è stato arrestato martedì scorso dalla Squadra mobile di Ancona per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Parte della droga e una grossa in contanti di circa seimila euro era stata nascosta in un'intercapedine dietro il termosifone ed è stata scovata grazie al fiuto di un cane antidroga.