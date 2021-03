Sorpreso un'altra volta in giro senza mascherina: per un 60enne una "doppietta" da 800 euro

JESI - Una multa l'aveva già presa ma non ha nuovamente rispettato le disposizioni e così nel giro di pochi giorni è arrivato il bis. Sorpreso per due volte in giro in pieno centro a Jesi senza mascherina un uomo di 60 anni è stato sanzionato: 400 euro nella prima occasione, altri 400 euro ieri la recidiva. E chissà - con tanto di zona rossa - se la prossima uscita sarà con o senza mascherina...

