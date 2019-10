Jesi, non risponde più al vicino: trovato in casa morto da giorni

JESI - Non risponde più al civino di casa: lo trovano riverso sul pavimento, morto da giorni, presumibilmente per cause naturali.

Il tragico ritrovamento è di questa mattina in via Rosselli, a Jesi. L'allarme è stato lanciato dal vicino di casa che da giorni non vedeva il defunto; per questo era andato a suonare il campanello, ma senza ovviamente ottenere rispota alcuna. A quel punto ha chiamato i carabinieri, ma per entrare nell'appartamento al secondo piano è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco con l'autoscala. L'uomo è stato trovato riverso a terra, in uno stato che lascia presupporre che la morte sia avvenuta qualche giorno fa. Verrano eseguite tutte le anlisi del caso, ma tutto lascia penare che il decesso sia da addebitare a cuase naturali.

