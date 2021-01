MONTE ROBERTO - Il bimbo ha fretta di nascere: la mamma partorisce nel parcheggio del supermarket assistita dai familiari e dai clienti. Protagonista una donna 32enne di origini indiane di Monte Roberto: lei e il piccolo stanno bene.

É successo questa mattina, quando alla donna, che stava raggiungendo l'ospedale di Jesi, si sono rotte le acque. Lei e i familiari si sono fermati nel parcheggio in supermercato di Pianello Vallesina ed è proprio qui che è avvenuto il parto, con la donna assistita dai familiari e dal alcuni clienti del supermercato. Mamma e bimbo sono state poi portate all'ospedale di Jesi, ma per fortuna sono in buone condizioni.

