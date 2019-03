Molesta e aggredisce la collega: â€‹lei si difende con lo spray urticante

di Talita Frezzi

JESI - Più di un’infatuazione, una vera e propria ossessione. Questo era diventata per lui quella ragazza, giovane collega di lavoro, che incontrava tutti i giorni nello stabilimento dove lavorano entrambi come operai. Teatro della love story non corrisposta, che ha rischiato di finire in dramma, un’azienda della zona industriale della città. La ragazza, di avere una storia con quel collega, non voleva proprio saperne. Anzi, per evitare le sue continue e non gradite avances, cercava di defilarsi quando era nei paraggi e di evitare di incontrare il suo sguardo insistente quando tutti gli operai si incontravano negli spazi comuni e in mensa. Fino alla reazione violenta di lui, con schiaffi e strattoni, e lei che si difende con lo spray urticante.