Minaccia un uomo e una donna con il coltello Lui si lancia, lei salvata

JESI - Momenti da incubo, sfiorato il dramma. Un giovane extracomunitario nella sua abitazione, per cause in corso di accertamento, a seguito di un’ accesa discussione con altri due connazionali, di cui una donna, ha impugnato un coltello da cucina e li ha minacciati di morte.Il primo straniero, preso dalla paura, al fine di fuggire dalle minacce, si è gettato dalla finestra riportando fratture agli arti inferiori. Le urla provenienti dall’appartamento posto al terzo piano della palazzina e il salto nel vuoto del giovane, hanno subito richiamato l’attenzione dei passanti che, individuando una pattuglia dei Carabinieri lì vicino, hanno chiesto il loro immediato intervento.La donna, anch’essa intenta a lanciarsi per i medesimi motivi, montata sul davanzale per gettarsi nel vuoto, è stata salvata dai militari che, irrompendo nell’appartamento, sono riusciti ad afferrarla per un abbraccio pochi istanti prima del salto. All’interno dell’abitazione è stato rinvenuto e sequestrato il coltello in questionre e l’aggressore, successivamente denunciato per minacce aggravate.