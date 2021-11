In lacrime per Michele Filonzi, chef con il sorriso: sconfitto da una malattia terribile a 46 anni

JESI - Sconcerto e dolore in città per la prematura scomparsa di Michele Filonzi, strappato all’amore dei suoi cari a 46 anni. Cuoco di professione, padre di una splendida bimba, Michele era gravemente malato. Aveva scoperto la malattia alcuni mesi fa, da lì è stato un difficilissimo calvario. Si era sottoposto a un delicato intervento chirurgico e a pesanti terapie. Combatteva con coraggio e dignità contro quel mostro, lo faceva per la sua famiglia, per la gioia di veder crescere la sua bimba, per la vita. Ma non è riuscito a sconfiggerlo.



Nonostante tutti i sacrifici fatti per contrastare la malattia, nelle ultime settimane le sue condizioni si sono aggravate fino al più terribile epilogo. Michele si è arreso lunedì mattina, nella sua abitazione a Jesi, circondato dalla sua famiglia che non lo ha mai lasciato in questo difficile calvario. La salma è stata trasferita alla Casa del commiato David-Icof di via Salvemini, dove è stata allestita la camera ardente, visitata ieri da tantissimi amici. L’ultimo addio questa mattina alle 9 nella chiesa di San Giuseppe, dove sarà celebrato il funerale. Michele Filonzi lascia la compagna Vanessa e la figlioletta Amy, il babbo Giustino e la mamma Gianna, i fratelli Moris e Mirco, i parenti e tanti amici. La famiglia ha promosso una raccolta fondi durante i funerali in favore dell’Istituto oncologico marchigiano.

