Meeting di scherma e rugby addio. Pienone sfumato, recupero rebus

JESI - «Eravamo pronti, era stato fatto tutto il necessario per offrire qualcosa di bello e di importante. Purtroppo non è stato possibile e non poteva essere diversamente. Ma bisogna avere fiducia: sono convinto che in futuro potremo riprendere da dove abbiamo dovuto lasciare». Così Ugo Coltorti, assessore a sport e turismo di una città che, fra gli effetti ulteriori dell’emergenza sanitaria, conta anche la rinuncia a quelli che sarebbero stati gli eventi della sua primavera.

Non solo il fresco rinvio al 2021 per la 25esima edizione del Palio di San Floriano. Anche l’addio (o l’arrivederci) a importanti appuntamenti sportivi nazionali e internazionali che sarebbero sbarcati a Jesi: l’incontro internazionale di rugby ai massimi livelli fra le Zebre di Parma e i sudafricani dei Southern Kings che, il 18 aprile al Carotti, avrebbe rappresentato la ciliegina sulla torta delle celebrazioni per i 50 anni della società Rugby Jesi ’70; i Campionati Italiani di scherma, categoria cadetti e giovani, che si sarebbero dovuti tenere a fine maggio al palasport Ezio Triccoli (con le finali di fioretto in Piazza della Repubblica). «Inevitabile e doveroso, di fronte a quanto accaduto, che i primi appuntamenti a saltare siano stati quelli che, era previsto, avrebbero portato in città il maggior numero di persone da fuori- dice Coltorti- spiace molto da jesino, da amministratore e da sportivo, anche perché le possibilità per un 2020 di tutt’altro segno sembravano esserci tutte».

Continua l’assessore a sport e turismo: « Ma è stato giusto così, adesso fermiamoci». Quanto alla possibilità di recuperare qualche appuntamento in futuro, Coltorti dice: «È certo prematuro parlarne adesso, in una fase in cui c’è ancora grande incertezza sui tempi che saranno necessari per uscire dall’emergenza e in cui il primo attuale pensiero è soprattutto la salute di tutti. Quello che si può dire è che i contatti che c’erano sono rimasti ancora tutti in piedi».

E si guarda al domani. Ancora Coltori: «Dunque è immaginabile e possibile pensare che, quando tutto sarà passato, è da lì che sarà possibile ripartire, magari riprogrammando il prossimo anno ciò che è dovuto saltare in questo. Vale per i grandi eventi ma anche per i tanti, minori ma ugualmente importanti, che in questi mesi sarebbero stati di scena a Jesi».

Intanto la conclusione anticipata dei rispettivi campionati di Lardini Filottrano (pallavolo di A1) e Aurora (basket di B) ha lasciato il PalaTriccoli, impianto di proprietà comunale gestito dall’Uisp, a secco di allenamenti e gare da ospitare per il resto della stagione. Una volta che l’impianto potrà essere riaperto, non avrà più i suoi principali utilizzatori per quanto riguarda l’agonismo. «Quello dei mancati introiti per l’utilizzo del palas e anche delle altre strutture è sicuramente l’aspetto meno importante- dice Coltorti- Non possono certo essere queste le valutazioni che fanno la differenza nell’ottica di una amministrazione che deve invece preoccuparsi di come, magari con uno spirito tutto diverso e modalità nuove, lo sport potrà ripartire con la sua grande valenza sociale e di comunità».

Conclude l’assessore a sport e turismo Coltorti con una richiesta di attenzione e del conseguente riconoscimento del giusto sostegno: «Mi auguro davvero che lo Stato sappia stare vicino ad un mondo che non è certo quello delle partite in tv ma di una attività diffusa che ha grande rilievo, economico e appunto sociale, per tutto il Paese».

