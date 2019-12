Commercio e impresa in lutto, è morto a 54 anni il consigliere comunale Lombardi. Era titolare della Digitall

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Politica e impresa in lutto a Jesi per la prematura scomparsa di Martino Lombardi, titolare, insieme al fratello, della Digitall di Monsano e consigliere comunale di Jesiamo. Lombardi, 54 anni, lascia la moglie e i figli. Una inesorabile malattia non gli ha dato scampo per il dolore di amici, famigliari e quanti lo conoscevano.LEGGI ANCHE =>Anche il sindaco di Jesi, Massimo Bacci, ha voluto ricordarlo: «CIAO MARTINO! Avrei voluto approfittare di questo giorno di vigilia per fare gli auguri alla città tutta. È piombata invece come un macigno la notizia della prematura scomparsa di Martino Lombardi, un caro amico prima ancora che un consigliere comunale ed un imprenditore illuminato. Una persona solare, brillante, piena di vitalità e di vita. Una persona che mancherà tantissimo ai molti che lo hanno conosciuto e che gli hanno voluto bene. Ciao Martino!».