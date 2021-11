Emergenza maltempo, case e garage allagati. Auto bloccate nei sottopassi: soccorse 4 persone. Chiusa una uscita della superstrada

JESI – E' emergenza maltempo a Jesi, fra strade, abitazioni e sottopassi allagati. I vigli del fuoco stanno eseguendo decine di interventi, a seguito delle abbondanti precipitazioni del pomeriggio. Quattro persone sono state estratte da tre auto rimaste bloccate nei sottopassi di via Belardinelli, via del Burrone e via Fontedamo, invasi dall'acqua. Sul posto anche il 118. Completamente bloccata la strada che va da via Acquasanta a via San Marcello, interessata anche da uno smottamento. I vigili urbani hanno chiuso l'uscita di Jesi Est della superstrada. Il maltempo si sta facendo sentire anche nel Senigalliese, tra Arcevia e Trecastelli, con allagamenti diffusi che interessano scantinati, garage e abitazioni poste al piano terra.

18:40

