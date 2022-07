JESI - La tromba d’aria che si è abbattuta con violenza giovedì sera ha fatto tenere il fiato sospeso per la situazione alla Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” di via Gramsci, dove in pochi minuti si è scatenato l’inferno. Le fortissime raffiche di vento hanno provocato la caduta di pannelli dei controsoffitti soprattutto al secondo piano, con allagamenti del pavimento dove gli addetti hanno recuperato secchi di grandine con chicchi grossi come noci.

APPROFONDIMENTI GLI INTERVENTI Maltempo, soffitto crollato nella Rsa di Jesi: pazienti trasferiti nella notte. Tromba d'aria, abbattute decine di alberi

In quella concitazione - con il personale dell’Asp e della cooperativa che gestisce la Casa di riposo impegnato a evacuare sei anziani ospiti dalle loro stanze - si sono registrati anche dei feriti, per fortuna lievissimi.

I soccorsi

Sono due anziani, che per la fretta di allontanarsi dalle stanze, sono scivolati a terra. Uno invece, è stato colpito al gomito da un oggetto volato via a causa del vento. Per fortuna, si è trattato di due, al massimo tre giorni di prognosi per lievi contusioni, tanto che sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Jesi per prestare assistenza nelle operazioni di messa in sicurezza dei nonnini. Anche il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo ha voluto sincerarsi di persona della situazione e si è recato, dopo aver attivato il Coc, alla struttura di via Gramsci insieme a un ingegnere comunale e al comandante della Stazione Carabinieri di Jesi luogotenente Fiorello Rossi. Dopo la nottata infernale di vento, grandine e pioggia, ieri la situazione stava tornando alla normalità. Cancelli chiusi, per permettere alle squadre dei vigili del fuoco al lavoro fin dalle prime ore del mattino, di ripristinare le condizioni di sicurezza. «Il maltempo ha provocato la caduta di alcuni pannelli del controsoffitto di un corridoio al secondo piano ed il conseguente allagamento del pavimento sottostante - fanno sapere dall’Asp - i 6 anziani che alloggiavano nelle tre stanze attigue, non interessate minimamente dalle infiltrazioni, sono stati trasferiti in via precauzionale in altre camere della struttura». Acqua è filtrata anche nel refettorio, quindi la colazione ieri mattina è stata servita nelle stanze. Il personale dell’Asp e della cooperativa che gestisce il servizio della casa di riposo, anche con il supporto del personale del Comune di Jesi, ha provveduto a ripristinare il tutto, riportando la situazione alla normalità. «Resta da ripulire l’esterno dove un albero è caduto nel cortile di ingresso e dove pioggia e vento hanno creato caduta di rami e fogliame».