Jesi, bomba d'acqua e notte da incubo: cede il tetto della cappella a Madonna delle Grazie

JESI – Alberi caduti, cornicioni pericolanti e sottopassi allagati. Persino il tetto della Cappellina della Madonna delle Grazie ha ceduto. Una notte da incubo a Jesi, segnata dai danni causati dall’ennesima bomba d’acqua che si è abbattuta in città. Una pioggia incessante, forte, violenta, che dalle 4,15 per un’ora ha fatto temere il peggio. I danni si sono contati già dalle prime ore del mattino con le numerose chiamate al centralino dei Vigili del fuoco, del Comune e della Polizia locale. L’emergenza più grande ha riguardato il santuario di Santa Maria delle Grazie, in corso Matteotti. Tra il chiostro e la chiesa, in prossimità del confessionale e della cappellina dove è accolta la statua della Madonna, ha ceduto parzialmente il tetto a causa della violenza della pioggia. Sono intervenuti i tecnici comunali, coordinati dall’architetto Alberto Federici, insieme alla Polizia locale per verificare la situazione. Sempre lungo Corso Matteotti, alla fine del primo tratto verso l’incrocio con via Pastrengo, una palazzina è stata interessata da un dissesto statico.