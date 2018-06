Malore mentre è alla guida: â€‹il Suv impazzito travolge le auto in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - E' stato probabilmente un malore alla guida ad innescare una spaventosa carambola in via Roma, a Jesi.Di certo c'è che il Suv impazzito ha centrato quattro auto in sosta e solo per una coincidenza fortunata nessuno è rimasto ferito sul vicino marciapiede. L'uomo, un imprenditore 85enne, è stato portato dai soccorritori della Croce Verde all'ospedale di Jesi. I rilievi sono affidati alla Polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco.