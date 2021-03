Si sente male in bicicletta su una strada di campagna, trovato morto da una donna a passeggio

JESI - Muore stroncato da un malore mentre va in bicicletta. La vittima è Giuseppe Paoletti, 62 anni, residente a Collina, frazione di Santa Maria Nuova. Era uscito presto questa mattina con la bicicletta lungo le strade di campagna a lui familiari. All’altezza di una strada sterrata in territorio osimano, sopra Casenuove, non lontano dalla sua abitazione a Collina, è caduto a terra presumibilmente per un malore che si è rivelato poi fatale. Era da solo, in una zona isolata, tanto che il corpo è stato trovato solo attorno alle 13 da una donna che stava passeggiando non lontano dalla sua abitazione.

