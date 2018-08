Donna di 40 anni si accascia sul marciapiede portata in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - I sanitari della Croce verde di Jesi sono intervenuti questo pomeriggio verso le 17,45 in viale della Vittoria, nei pressi del “Ghiottone” per prestare soccorso a una donna, una jesina di 40 anni, colta da malore. La donna s'è accasciata sul marciapiede. I sanitari l'hanno trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Urbani per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sono gravi.