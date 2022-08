Malore mentre addestra il cane, soccorsi complicati per un cacciatore: trasportato in volo all'ospedale

JESI – Si è sentito male mentre si trovava in un campo ad addestrare il suo cane: si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza per soccorrere l'anziano cacciatore. E' successo questa mattina nelle campagne jesine, nella zona di via Gangalia Bassa: è stato un amico che era con lui a dare l'allarme al Nue 112. Sul posto è intervenuto il 118 con un equipaggio dell'ambulanza infermieristica di Filottrano che ha prestato le prime cure al 73enne. Tuttavia, visto che si trovava in un punto particolarmente difficile da raggiunger ed era impossibile trasportarlo su una barella fino all'ambulanza, alla centrale operativa del 118 è stato richiesto l'intervento dell'elicottero. Il 73enne è stato verricellato e poi trasportato in volo all'ospedale di Jesi.