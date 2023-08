JESI - Si è fermato il grande cuore di Luana Sgubbi, 48 anni, moglie e mamma di due gemelli di 15. Ieri la chiesa Regina della Pace non è riuscita a contenere l’abbraccio delle persone che l’hanno voluta salutare per l’ultima volta. Luana combatteva da tre anni contro un male spietato.

Si era sottoposta a un intervento chirurgico che ha concesso una breve tregua al suo calvario, ripresentatosi a marzo tanto aggressivo da rendere inefficace e inutile ogni terapia. Luana si è spenta giovedì sera nella sua abitazione. Lascia i figli Lorenzo ed Elisa, il marito Andrea Cortucci (con cui condivideva il lavoro nell’azienda artigiana di Sant’Apollinare), i fratelli Gildo, Cristiano e Andrea, le sorelle Angela, Sabrina, Catiusca, il suocero, i nipoti e tantissimi amici.

«Nostra sorella era meravigliosa – il ricordo commosso – un grande cuore, sempre allegra, disponibile e altruista. La sua dote principale era la generosità, lei c’era sempre per gli altri, non si tirava mai indietro. E nella malattia ha dimostrato questa sua umanità unita a un grande coraggio». La famiglia ringrazia lo Iom per il grande sostegno.