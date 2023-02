Jesi in lacrime per Francesco Santarelli ingegnere e professore

JESI - Si è spento venerdì mattina all’ospedale di Bologna dove era ricoverato a seguito di un malore che lo aveva colpito alcuni mesi fa, l’ingegner Francesco Santarelli ordinario della cattedra di Ingegneria Chimica presso la facoltà di Ingegneria di Bologna.

Jesino, 75 anni, era stato insignito del Premio Vallesina per le professioni, nella seconda edizione, quella del 2004. Era un personaggio molto conosciuto e stimato in città, nonostante si fosse trasferito a Bologna e la sua professione lo portasse a lavorare all’estero, spessissimo negli Stati Uniti e in Argentina.

I funerali saranno celebrati con saluto laico martedì alla Certosa di Bologna, poi il ritorno del feretro nella sua città natale, Jesi dove avverrà la tumulazione al cimitero di Tabano, accanto ai genitori e al fratello. Lascia la compagna Gabriella, la figlia Chiara e i nipoti, gli amici e tante persone che lo amavano.