JESI - Si è spento a 48 anni dopo aver lottato con tenacia e coraggio contro un male. Il mondo del futsal, ma di tutto lo sport in generale, piange la scomparsa di Pier Paolo Ferri, stimato allenatore e fautore, in qualità di vice, della storica promozione del Grottaccia di Cingoli nella serie B nazionale di calcio a 5. Pier Paolo è morto a Jesi lo scorso venerdì e fin da subito la triste notizia si è iniziata a diffondere nel mondo sportivo, quel mondo che il mister amava in maniera sana, pulita e professionale, cercando di insegnare sempre ai suoi giocatori i valori del rispetto e della disciplina.

Nella sua carriera si è soprattutto occupato del settore giovanile delle squadre della Vallesina, ma è conosciuto anche per aver gestito per un periodo la “Pizzeria dal Gufo” in piazza Kennedy, a Castelbellino. Ma sui social mostrava fiero la pergamena rilasciata dalla Figc nel 2014 per attestare il titolo di allenatore di calcio a 5. L’ultima esperienza professionale sul parquet risale alla stagione poi interrotta dalla pandemia. Era nella fila del Grottaccia, accanto a Marco Vagnarelli.

Il ricordo

Proprio la squadra di Cingoli lo ha voluto ricordare ieri: «Troppo presto è venuto a mancare un amico, un compagno di avventure e di sport che, con la sua passione e il suo amore ci ha dato tanto». E ancora: «Appassionato, schietto e sempre pronto, con lui tanta passione e tante avventure ci hanno legato. Un dolore troppo grande pensando che, fino a poco tempo fa, correvi e sudavi insieme a noi».

Il cordoglio del calcio femminile

Anche la Jesina calcio femminile si è unita al cordoglio e al dolore della famiglia Ferri per la prematura scomparsa dell’ex allenatore biancorosso Pier Paolo Ferri». Il portale Futsal Marche: «Esistiamo per dare notizie positive su uno sport che a malapena esiste (e resiste). Ed oggi per noi è un giorno tremendo. Il futsal delle Marche si trova a piangere per la prematura scomparsa di Pier Paolo Ferri. Pier Paolo è stato un grande appassionato di questo sport, dividendo la sua carriera di tecnico tra maschile e femminile».

Tra le esperienze del mister, anche il Montecarotto, l’Avis Arcevia e il Monserra Calcio. La salma si trova nella Sala del Commiato Ciccoli e Brunori In via Don A. Battistoni 2/A di Jesi. Il funerale si terrà domani alle 15 nella chiesa della Madonna Del Divino Amore.