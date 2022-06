JESI - Lorenzo Fiordelmondo è il nuovo sindaco di Jesi: ha battuto Matteo Marasca con 7.663 preferenze contro 6.496. Un cambiamento importante per il Comune jesino, visto che Fiordelmondo è di centrosinistra e Marasca rappresentava la continuità con il sindaco uscente Massimo Bacci.



Al primo turno l’affluenza alle urne è stata del 52,55%, 17.104 elettori su 32.457 chiamati al voto. Per il ballottaggio sono 32.550 i votanti.

Due settimane fa, Lorenzo Fiordelmondo, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Jesi Città Futura (Pd, Jesi in Comune, Jesi Respira, Repubblicani Europei, Con Senso Civico) ottenne 7 mila e 603 voti, il 45, 61%.

Matteo Marasca, liste civiche della amministrazione uscente (Jesiamo, Patto per Jesi, Orizzonte Jesi, Riformisti per Jesi), 6 mila e 73 voti, il 36,43%.

Terzo Antonio Grassetti per Fratelli d’Italia con 1927 voti (11,56%). Poi Marco Cercaci per Italexit e Popolo della Famiglia, 700 voti il 4,2%. Infine Paola Cocola per Lavoro e Libertà (370 voti, 2,2%).

I risultati del ballottaggio

AFFLUENZA

ORE 12 - 15,7%

ORE 19 - 29,52%

ORE 23 - 44,30%

40 SEGGI SU 40

LORENZO FIORDELMONDO 7.663 VOTI (54,12%)

MATTEO MARASCA 6.496 VOTI (45,88%)

