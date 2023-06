JESI Era infuriato perché la ragazza che le piaceva gli aveva confessato di voler riprovarci con il suo ex. «Mi ha inseguito, si è preso i miei occhiali da sole ed è scappato», ha raccontato in aula la giovane. «Ero nel panico, così ho chiesto aiuto al mio ex». Insieme, poco dopo (era il 16 maggio del 2017), si sono presentati a casa dell’imputato, un 35enne jesino, che non avrebbe preso bene quella visita: ha sì restituito gli occhiali, ma in uno scatto d’ira avrebbe picchiato a colpi di mazza da baseball in testa il suo rivale in amore, mandandolo all’ospedale. Almeno questa è l’accusa che l’ha portato a giudizio.



La ricostruzione

Il 34enne, difeso dall’avvocato Ennio Tomassoni, ieri è stato chiamato a rispondere davanti al giudice Francesca Grassi non solo di lesioni aggravate, ma anche di detenzione di stupefacenti. Infatti, quando i poliziotti l’hanno raggiunto, dopo l’intervento del 118, hanno trovato nella sua abitazione una serra coltivata artigianalmente: 8 piantine di canapa “light”, comprese lampade per favorirne la crescita, sequestrate insieme a un piccolo quantitativo di cocaina. «Sono un tipo iperattivo, coltivavo la canapa ad uso personale per rilassarmi ed evitare di prendere psicofarmaci», si è difeso in aula il giovane che al giudice ha detto di essersi dedicato attualmente alla coltivazione di zafferano per la produzione di distillati. Quanto ai 2.500 che gli erano stati sequestrati, «erano somme che papà mi prestava per aiutarmi a riparare l’auto», ha spiegato: versione confermata dal padre stesso, ascoltato in aula. E la cocaina? «Era un rimasuglio del Capodanno di due anni prima», si è giustificato. L’imputato ha respinto anche tutte le accuse riguardo l’aggressione. «È stato lui a colpirmi con pugni e gomitate», ha raccontato al giudice. Il suo legale ha prodotto referti e foto delle presunte lesioni subite dal rivale in amore, suo coetaneo. «Quando si è presentato a casa, gli ho restituito gli occhiali da sole e l’ho allontanato perché era parecchio arrabbiato - ha spiegato -. Lui è alto due metri, mi ha impedito di chiudere la porta, sono caduto e d’istinto gli ho tirato addosso la mazza da baseball che era nel portaombrelli». Diversa è la versione dell’accusa: il rivale sostiene di essere stato colpito ripetutamente con colpi di mazza da baseball, tanto da finire all’ospedale con la testa insanguinata. Il processo proseguirà il prossimo 17 ottobre.