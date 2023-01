JESI - Stop al passaggio delle auto sotto il cavalcavia di viale della Vittoria, città divisa in due per cinque giorni dal 16 al 20 gennaio prossimi, che promettono d’essere di passione per una viabilità parzialmente privata della sua arteria principale. Per questo l’amministrazione promette «un’ampia e articolata campagna informativa per mettere nelle condizioni tutti i cittadini di essere a conoscenza delle modifiche alla viabilità che saranno introdotte in quella settimana».

I disagi



Fino ad oggi l’intervento avviato a fine novembre sul cavalcavia di via Gramsci - un consolidamento e risanamento per circa 680 mila euro – non aveva ancora richiesto la modifica alla circolazione più complicata e scomoda, la chiusura appunto al traffico sul sottostante viale della Vittoria. E così ecco che ancora per tutta la prossima settimana sotto il cavalcavia, su viale della Vittoria, transito sarà consentito per i veicoli ma con stop per i pedoni (che possono utilizzare le due scale laterali per salire e scendere dall’altra parte); su via Gramsci, continua il passaggio dei pedoni ma non dei veicoli. Nelle giornate dal 16 al 20 gennaio però le lavorazioni interesseranno il manto della parte sovrastante il cavalcavia, con rischio di caduta di materiale.



E dunque ecco lo stop. Per i cinque giorni chi viaggia su Viale della Vittoria in direzione Ancona avrà l’obbligo di svoltare a sinistra su viale Papa Giovanni XXIII all’incrocio immediatamente precedente il cavalcavia (come è invece abitualmente vietato). Il percorso per poter poi ritornare su Viale della Vittoria sarà Viale Papa Giovanni XXIII, Viale Verdi, Via Puccini, Via Erbarella. Chi scende lungo Viale Papa Giovanni XXIII, giunto al semaforo di Viale della Vittoria – che sarà disattivato - dovrà voltare a destra in direzione Roma. Ci sarà la possibilità, per chi avesse necessità di avvalersi delle attività presenti in zona, di proseguire in direzione Ancona per poi fare inversione a U all’altezza dello sbarramento davanti al cavalcavia. I parcheggi vicini saranno gratuiti. Chi viaggia in direzione Roma provenendo da Viale del Lavoro e da Via Garibaldi, avrà prima del cavalcavia le due possibilità di svolta a destra: su Via Erbarella o su Via San Pietro Martire. Anche qui, restano raggiungibili il parcheggio gratuito coperto Mercantini e le attività ricomprese tra Via San Pietro Martire ed il cavalcavia, con obbligo all’altezza dell’area di cantiere di fare inversione a U. Per quanti avranno necessità di tornare su viale della Vittoria a monte del cavalcavia, percorso Via San Pietro Martire, discesa su Via Gramsci e poi Via Rinaldi e Viale Papa Giovanni XXIII.



La sosta libera



Disposta inoltre la gratuità anche del parcheggio delle Conce sul lato opposto del centro storico, così da alleggerire il traffico sul Viale e agevolare la sosta per chi si deve recare in centro. I pedoni potranno attraversare il cavalcavia scendendo o risalendo la scalinata sul lato centro storico (ristorante Chichibio): il collegamento con Via Gramsci è assicurato attraversando Viale della Vittoria, proseguendo nel tratto iniziale di Viale Papa Giovanni XXIII e immettendosi poi in Via Rinaldi. Nei cinque giorni di chiusura sarà potenziata la presenza della polizia locale.