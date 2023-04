JESI - «Significativo stato di ammaloramento delle travi del cavalcavia» nell’arcata centrale. Riscontrato in corso d’opera, una volta avviati i lavori di risanamento lo scorso novembre, dato che «durante le fasi progettuali non sono stati possibili scassi esplorativi approfonditi a causa delle vibrazioni indotte e al pericolo connesso a eventuali crolli e distacchi dei materiali che potevano interessare il traffico sottostante».

Lo precisano Giunta e uffici comunali nel dare il là all’aggiornamento del progetto – lavori per 680 mila euro, coperti da fondi Pnrr – rispetto alle previsioni originarie.

La modifica

Ad un primo cambiamento di programma ha già dato via libera la Soprintendenza nei mesi scorsi: «Fin dalle prime lavorazioni, è risultata l’impossibilità per le arcate laterali di mantenere la tamponatura verticale una volta rimossa la relativa controsoffittatura, operazione prevista in progetto e indispensabile per le ulteriori operazioni di risanamento e consolidamento statico della travi». Ma non è l’unico indirizzo a cambiare, di qui il tira e molla di lavori di cui sono state notate le fasi di stallo in questi mesi. Infatti si è deciso infine di non procedere più alla ricostruzione del controsoffitto delle tre arcate, dopo aver riscontrato a lavori iniziati le problematiche relative a umidità e possibilità di ispezionare le strutture orizzontali del ponte. Saranno invece lasciate a vista le strutture portanti, «intonacate e tinteggiate secondo colori simili al resto dell’impalcato, in modo da armonizzare l’intervento». Con tale soluzione, argomentano Giunta e uffici, «le strutture portanti resteranno ispezionabili e facilmente manutenibili, scongiurando le problematiche connesse a umidità e marcescenza che hanno in passato compromesso la stabilità del ponte».

Il tutto andrà sottoposto all’approvazione della Soprintendenza. Intanto, da domani, il traffico cittadino tornerà a vivere giorni di passione al calor bianco, dato che il via ai lavori sull’arcata centrale tornerà a contemplare, e stavolta fino al 30 giugno, la chiusura al traffico di viale della Vittoria all’altezza del cavalcavia. Le due bretelle promesse dall’amministrazione per alleviare i disagi (in direzione Ancona, passaggio sotto l’arcata laterale destra del ponte una volta liberata dal cantiere; in direzione Roma, possibilità di raggiungere viale Papa Giovanni XXIII e viale della Vittoria da via San Pietro Martire passando in senso contrario all’attuale su via Rinaldi) non saranno ancora attive. E allora chiusura totale: in direzione Ancona per tutti – e non solo per i mezzi pesanti come sarà poi – obbligo di svolta a sinistra su viale Papa Giovanni; in direzione Roma traffico dirottato su via Erbarella e via San Pietro Martire.

Le reazioni

Il Pd, dalla maggioranza, difende le scelte: «Manteniamo quanto promesso per limitare i disagi, stiamo gestendo situazioni pregresse difficili nel migliore dei modi possibili». Jesiamo dall’opposizione attacca la mancata convocazione delle commissioni consiliari: «Ci è stato risposto che, avendo già la Giunta adottato le misure necessarie, “si ritiene che non vi sia alcuna necessità”. Viva la Democrazia, aggiungiamo noi».