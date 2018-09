La lavatrice prende fuoco il fumo crea problemi di respirazione ad un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Aveva acceso la lavatrice ma qualcosa non andava bene. E infatti velocemente nel garage sono divampate le fiamme che si sono propagate fino all'appartamento di via Fratelli Cervi con un anziano che ha avvertito momenti di difficoltà e che per precauzione è stato portato in ospedale per tutti gli accertamenti mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a sistemare l'emergenza nel garage.