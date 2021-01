Lascia una lettera per scusarsi poi uomo di 58 anni si toglie la vita in casa

JESI - Si è tolto la vita nella sua abitazione agganciando una corda all’asta delle flessioni issata sopra lo stipite di una porta. Ha affidato a una lettera datata 27 gennaio e indirizzata ai suoi cari, tutto il dolore che si portava dentro da qualche tempo.

Ha chiesto scusa, invocando il loro perdono per quel suo ultimo drammatico gesto, poi si è lasciato andare. La vittima è un uomo di 58 anni jesino. La tragedia, scoperta solo ieri mattina, si è consumata nel suo appartamento nei pressi del palasport di via Tabano. Sul posto i vgili del fuoco, l’automedica del 118, la Croce gialla di Morro d’Alba, due pattuglie dei Carabinieri per i rilievi di legge. I sanitari hanno potuto solamente constatare il decesso, avvenuto presumibilmente la sera prima. La salma è stata restituita ai familiari che potranno procedere con la sepoltura.

