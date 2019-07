Si lancia dal quinto piano â€‹ma ci ripensa e si salva rimanendo aggrappato

di Talita Frezzi

JESI - Un gesto disperato, improvviso e irrazionale che rischiava di avere conseguenze ben peggiori per un uomo poco più che 60enne, lanciatosi di sotto dalla scala antincendio del quinto piano dell’ospedale Carlo Urbani.Tragedia sfiorata, perché in extremis ha prevalso l’istinto di sopravvivenza e, riacquisita la ragione, si è trattenuto alla ringhiera salvandosi la vita. Erano le 8,15 di ieri quando l’uomo, un paziente esterno all’ospedale, aveva appena finito di eseguire una gastroscopia con esito per fortuna negativo.