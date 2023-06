JESI - I ladri spaccatutto hanno colpito ancora, o almeno ci hanno provato. Ma stavolta qualcosa è andato storto, forse la loro azione criminosa è stata disturbata dal passaggio di qualche auto o delle stesse pattuglie. Dopo aver messo a segno furto con spaccata in otto esercizi commerciali, per lo più parrucchierie e centri estetici, e dopo il colpaccio al circolo Sandro Pertini di via delle Nazioni – dove lunedì notte sono fuggiti con un bottino complessivo di 2.300 euro sebbene tutto in monete – nella notte tra mercoledì e ieri ci hanno riprovato.

Preso di mira l’Atelier Mirco Lenti di viale della Vittoria, la parrucchieria balzata alle cronache come pioniera dell’uso dei bitcoin per far pagare tagli e pieghe. I banditi hanno tentato di forzare una porta vetrata con apertura a vasistas che rientra leggermente rispetto alla vetrina principale. Hanno utilizzato un cacciavite, come si evince dai segni di scasso rinvenuti dal titolare Mirco Lenti ieri mattina. Ma il colpo è fallito e sono dovuti scappare a bocca asciutta.

La testimonianza

«Mi sono accorto dei segni di scasso quando sono andato al lavoro – ci racconta Mirco Lenti – non sono comunque entrati, o non ci sono riusciti o magari passava qualcuno lungo il viale della Vittoria e si sono sentiti scoperti. Non ho telecamere né allarmi, perché francamente in 14 anni di attività non era mai accaduto nulla di simile: né furti né atti vandalici. Oltretutto il negozio si affaccia su viale della Vittoria che è sempre molto trafficato». Per fortuna anche i danni sono limitati.

L'incasso che non c'era

«Ma che speravano di trovare? Sia io che i miei colleghi cui purtroppo è andata peggio non lasciamo certo gli incassi in negozio, più che si trova in cassa qualche spicciolo. Vale la pena fare tanti danni per due monete?». Mirco Lenti ha installato delle telecamere di videosorveglianza e allertato il Commissariato di Polizia.

La sua è l’ennesima attività presa di mira dai banditi, che firmando la loro azione con spaccate e ingenti danni, hanno già visitato il circolo Pertini, il centro estetico “Officina del Corpo”, la lavanderia nel complesso Mercantini, la parrucchieria “Hairsense” sempre al Mercantini, “Pizza & co”, il ristorante-pizzeria “Pepito”, il “Toys” di Monsano, il centro estetico in via Rossini e la parrucchieria “I Pieroni”. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per risalire ai responsabili dei furti. Intanto i cittadini tengano gli occhi aperti. In caso di rumori strani o persone sospette, allertino il 112.