Ladri scatenati alla Zipa: colpi â€‹in quattro aziende e un'abitazione

di Talita Frezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Raffica di furti nella notte. Un far west messo a segno ai danni di cinque aziende della zona industriale Zipa e in un’abitazione privata di Monsano, in orario compreso tra l’1 e le 4. In azione una banda di ladri acrobati che hanno passato in rassegna diverse ditte confinanti. Da Gianangeli, azienda specializzata nelle scocche per sedili di autobus in via Brodolini 1, sono entrati dopo aver scavalcato una rete metallica sul retro dell’edificio e forzando una porta antipanico.