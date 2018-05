Ladri al ristorante cinese Entrano di notte e rubano l’incasso della sera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - I ladri hanno colpito nottetempo senza risparmiare nulla, voraci e veloci. A essere preso di mira, è stato il ristorante cinese “Oriente”, nel centro commerciale Arcobaleno di piazzale Ciabotti, lungo l’asse sud. Il furto è stato messo a segno nella notte tra domenica 6 e lunedì scorsi, presumibilmente tra le 2 e le 3, ma la notizia si è diffusa solo ieri. Sembra che i banditi abbiano forzato una finestra sul retro dell’edificio, meno in vista e non trafficata, poi una volta apertisi un varco hanno fatto irruzione all’interno del ristorante e si sono diretti al registratore di cassa.Hanno divelto il cassetto, presumibilmente servendosi dello stesso arnese in ferro usato per rompere la finestra e hanno asportato il contenuto, 500 euro, dandosi poi alla fuga senza lasciare traccia. I proprietari del ristorante si sono accorti del furto solo il mattino seguente quando sono andati a lavoro e hanno lanciato l’allarme al 112.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e raccolto la denuncia delle vittime. Oltre al bottino in denaro contante, per i titolari del locale il danno è anche nell’effrazione alla finestra usata come varco. I banditi non avrebbero lasciato tracce utili alle indagini. Ma i militari stanno vagliando anche la possibilità che le telecamere presenti nei negozi del centro Arcobaleno e nella zona del Gallodoro possano aver ripreso qualcosa.