I ladri col piede di porco forzano la porta e rubano il fondo cassa dell'officina

JESI - Un’altra azienda nel mirino dei ladri. Stavolta a finire nella rete dei malviventi è stata l’attività “Amadio srl”. Un furto è stato messo a segno nella notte tra martedì e ieri ai danni della nota attività di elettrauto e ricambi auto, in via Cartiere Vecchie 17/ter, “Amadio srl Bosch car service elettrodiesel”. I ladri hanno forzato una porta d’ingresso, servendosi presumibilmente di un arnese in ferro (un piede di porco) poi, una volta aperto un varco, si sono diretti agli uffici. Sono andati a colpo sicuro. Hanno aperto tutti i cassetti e rovistato ovunque finché non hanno trovato del denaro contante lasciato dai proprietari forse per effettuare dei pagamenti la mattina dopo. Poi sono scappati con quello che è ben più di un fondo-cassa da officina: la prima stima del danno parla di 2.000 euro.