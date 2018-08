I ladri dell'ora di pranzo devono â€‹accontentarsi soltanto degli spiccioli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Un furto anomalo quello messo a segno venerdì verso l’ora di pranzo in un’abitazione di via Grecia, zona giardini pubblici di viale Cavallotti, pieno centro: bottino 50 euro in monete da 1 e 2 euro, conservate in una scatola.Ignoti hanno atteso che i residenti dell’appartamento al primo piano della palazzina presa di mira uscissero di casa, per sgattaiolare poi all’interno dopo aver forzato la porta d’ingresso. Hanno aperto i cassetti e gli armadi, scappando con una scatola contenente monete. Spiccioli insomma, forse un piccolo salvadanaio o uno svuota-tasche. Fatto sta che tutte quelle monete avevano un valore di 50 euro.