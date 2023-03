JESI Si è spento giovedì Raimondo Caimmi, storico macellaio di via Roma. Settant’anni (ne avrebbe compiuti 71 il 4 aprile) è stato per oltre 30 anni un punto di riferimento per il rione di via Roma, con la sua attività portata avanti insieme alla moglie Lucia.

Grande lavoratore, padre attento e nonno di quattro nipoti, Caimmi viene ricordato con commozione da quanti lo conoscevano. Lascia nel dolore la moglie Lucia Andelmi, i figli Michele e Daniele (campione maratoneta jesino), gli adorati nipoti Melissa, Vanessa, Gabriele e Cecilia, le nuore Roberta e Lara. «Amava il suo lavoro, in negozio le luci erano sempre accese anche di notte – ricordano i figli – adorava trascorrere il tempo con la famiglia e gli amici, le sue grigliate all’aperto erano celebri». La camera ardente è stata aperta alla Casa funeraria Ciccoli e Brunori, i funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa del Divino Amore. La salma sarà cremata e le ceneri tumulate nel cimitero di Monsano. In tantissimi, parenti e amici di via Roma, si stringeranno con commozione alla famiglia per ricordare quell’uomo buono, sempre disponibile e sorridente con tutti.