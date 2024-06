JESI La città è in lutto per la scomparsa di Mario Baldi, coiffeur del centro, personaggio molto conosciuto e ben voluto da tutti. Baldi, titolare della storica parrucchieria di via Saffi all’angolo con via Cavour, aveva 76 anni e combatteva contro una terribile malattia scoperta pochi anni fa.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Fab, test irripetibile sul macchinario della tragedia nell'azienda di Gallo di Petriano. La procura incaricherà un tecnico. Oggi il funerale del giovane papà

Il suo sorriso, la goliardia e il coraggio con cui ha affrontato tutte le difficoltà di quel calvario personale lo hanno sempre sostenuto, fino all’ultimo, come la speranza di farcela e di tornare alla sua vita spensierata. Si era anche sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le speranze di vincere la battaglia contro quel male incurabile si sono putroppo spente giovedì, gettando la famiglia di Mario – la moglie Orietta, le due figlie Jessica e Jennifer - nella disperazione. La salma è stata composta alla casa funeraria David-Icof (via Salvemini) dove ieri pomeriggio è stata aperta la camera ardente visitata da amici e conoscenti.

L’ultimo saluto

L’ultimo saluto al caro Mario avverrà oggi alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista (San Filippo) lungo corso Matteotti dove verranno celebrati i funerali. Baldi lascia la moglie e le due figlie, Jessica con Diego e Jennifer con Massimiliano, i nipoti, la sorella Anna Maria, le sue fidate colleghe, a cui aveva ceduto l’attività un anno e mezzo fa proprio per potersi ritirare e affrontare con più tranquillità la malattia, oltre a tantissimi amici, soprattutto quelli del centro e della comitiva del Circolo cittadino. Sono ancora tutti sconvolti e increduli dalla terribile notizia rimbalzata in città solo ieri mattina attraverso i social. Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore. Baldi, infatti, oltre ad essere un grande professionista sul lavoro, stimato da tutti gli jesini, era anche apprezzato per la sua simpatia.