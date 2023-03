JESI - Lutto in città per la scomparsa del dottor Elvio Giaccaglini, 78 anni, per tantissimi anni primario emerito del reparto di Neurologia dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi, presidente del Lions club e consigliere comunale Pd. Si è spento ieri pomeriggio all’ospedale Carlo Urbani dove era ricoverato per le complicanze della malattia con cui combatteva da un anno.

Professionista e figura di spicco, è stato ricordato dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo e da tutta l’Amministrazione comunale che «si stringono al dolore dei familiari per la scomparsa del dottor Elvio Giaccaglini, primario emerito di Neurologia, già consigliere comunale e presidente del Lions Club di Jesi, di cui ricordano il forte impegno sociale e civile ed il profondo legame con la propria città». Precursore e innovatore, si deve al dottor Giaccaglini la nascita della “Stroke unit”, il modello più avanzato ed efficace di trattamento dei disturbi cerebrovascolari (ictus ischemico o emorragico in fase acuta). I funerali si svolgeranno domani alle 15,30 nella chiesa San Francesco D’Assisi di Jesi.