JESI In sede di valutazione dell’impatto ambientale del progetto di impianto di trattamento rifiuti e bonifica di terreni che Edison ha chiesto di realizzare alla Zipa, si sarebbero dovute approfondire la possibilità di scegliere altri siti, la stima dell’incremento del traffico che la nuova realtà comporterebbe, la valutazione dell’impatto sull’atmosfera di inquinamento e emissione di odori. Anche in considerazione del cumulo con le altre attività nell’area. Gli uffici del Comune di Jesi lo scrivevano, in risposta alla Provincia che aveva loro comunicato l’istanza presentata da Edison il 25 maggio 2023, l’8 giugno successivo, un anno fa.



Il casus belli

È questo che nell’aspro scontro che tocca, ma non solo, l’impianto, tra il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini e il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, fa puntare al primo il dito contro «trasparenza e partecipazione» utilizzate sulla questione dall’amministrazione. In Comune, evidenzia Bocchini, che se ne stava trattando lo si sapeva da un anno. Il documento di risposta degli uffici comunali risale ad una fase preliminare alla presentazione vera e propria del Paur, Procedimento autorizzatorio unico regionale, effettuata poi da Edison lo scorso marzo, alla quale fa riferimento invece il sindaco Fiordelmondo. In quella fase il proponente del progetto, Edison, chiede e riceve da tutti gli enti interessati le indicazioni cui dare risposta in vista dello studio d’impatto ambientale. È del luglio 2023 la determina con la quale la Provincia dava atto della conclusione della fase preliminare alla presentazione del Paur dopo avere recepito da Regione, Comune, vigili del fuoco, Ast, Ata, Arpam, VivaServizi tutti i contributi. Alla luce di questi, la Provincia valutava che per il via libera «non sussistono, allo stato, elementi ex sé preclusivi, fatti salvi gli esiti della successiva fase». In ballo c’è una “piattaforma polifunzionale per il recupero e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e la produzione di “End of Waste” (cessazione della qualifica di rifiuto e recupero come prodotto). Le attività sono «principalmente orientate – si legge - alla decontaminazione di terreni inquinati, attraverso la tecnica del soil washing, alla quale sarà affiancato un trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi finalizzato a produrre il fluido di lavaggio, necessario al corretto funzionamento del Soil Washing». Il soil washing è una tecnica di bonifica del suolo contaminato. Nel dettaglio si parla di potenziali 110mila tonnellate l’anno per il soil washing e 175mila per il trattamento chimico-fisico biologico. Il proponente parla di un massimo di mille tonnellate al giorno di rifiuti in entrata.

La delibera

Gli uffici comunali, nel giugno 2023, facevano inoltre presente che, «trattandosi di insediamento di nuova industria insalubre», sarebbe servita «una delibera di Consiglio che valuti esplicitamente sostenibilità e compatibilità ambientale, indichi le eventuali opere di mitigazione/compensazione e i requisiti tecnologici da garantirsi. La valutazione del Consiglio sarà preceduta dal necessario parere igienico sanitario dell’AST». Commissione sul tema il 18 giugno.