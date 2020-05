L’istituto Marconi-Pieralisi piange la professoressa Paola Zannotti

JESI - Si è spenta a seguito di una terribile malattia la professoressa Paola Zannotti, 57 anni, docente di italiano e storia all’IIS Marconi Pieralisi di Jesi ed era vice responsabile del plesso Marconi. Molto conosciuta in tutta la Vallesina, Paola abitava a Moie. È morta ieri mattina all’ospedale di Torrette dove era ricoverata da una settimana quando le condizioni erano precipitate. Ha scoperto la malattia due anni fa, ha cercato di contrastarla anche tentando una cura sperimentale a Milano.

Profondamente addolorati i colleghi del Marconi-Pieralisi, informati subito della tragedia dalla famiglia. «Paola ha combattuto con coraggio e dignità una dura lotta contro una terribile malattia - scrive il dirigente scolastico ingegner Corrado Marri in una circolare interna - sono estremamente addolorato per la scomparsa di una donna ed una professionista esemplare, generosa, corretta, competente e attaccata al lavoro in modo straordinario. L’ho avuta come stretta collaboratrice sin dall’inizio del mio mandato a Jesi e ricordo il nostro primo incontro avvenuto a settembre 2016».

Prosegue il ricordo di Marri. «Con la sua dolcezza e determinazione, mi chiese di poter continuare a seguire l’ufficio di vice-dirigenza del Marconi, in collaborazione con la professoressa Mosca, consapevole che avrebbe dovuto adattarsi ad uno stile di conduzione diverso dal passato e disponibile ai cambiamenti, senza nessuna preclusione».

L’omaggio: «Paola metteva davanti a tutto il bene istituzionale e passava sopra a qualsiasi interesse di tipo personale. Studenti, colleghi e Ata hanno sempre espresso stima e ammirazione nei suoi confronti e questa è sempre stata la sua migliore medicina. Esprimo a nome dell’intero istituto, in questo tristissimo momento, le condoglianze più sentite alla famiglia». La camera ardente sarà allestita oggi alle 15 nell’obitorio dell’ospedale di Cupramontana, i funerali domani alle 10,30 alla chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Maiolati Spontini.

