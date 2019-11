Jesi, investiti in bicicletta da un'auto, due ragazzini portati all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Allarme ieri sera poco prima delle 21 lungo via Gallodoro, nei pressi dell’incrocio con via Zara e via Gorizia, e del centro commerciale Arcobaleno. Due ragazzini di nazionalità albanese sono stati. Secondo le primissime informazioni raccolte da alcuni testimoni, sembra che i due ragazzini stessero su una bicicletta elettrica e proprio al momento di attraversare la strada, in un punto non ben illuminato e privo di strisce, siano stati investiti da una Opel condotta da un uomo di mezza età, che procedeva in direzione Ancona. L’automobilista non avrebbe fatto in tempo a frenare, avendoli visti all’ultimo istante. Immediata la corsa dell’automedica del 118, della Croce rossa e dei Carabinieri. I ragazzini, feriti, hanno sfondato il parabrezza dell’auto. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri.