Jesi, investita una donna sulle strisce pedonali: è grave. Ricoverata in eliambulanza all'ospedale

ANCONA- Una donna è rimasta gravemente ferita oggi a Jesi, travolta da un'auto mentre attraversava la strada sulle righe pedonali. È accaduto intorno alle 12:30 nell'incrocio tra via XXIV Maggio e via Antonio Colocci. La vittima è una 56enne residente in città

I soccorsi

La signora è stata soccorsa dai sanitari della Croce Verde e trasportata alla vicina sede della Croce Rossa di Viale Gallodoro dove è atterrata l'eliambulanza che l'ha trasferita a Torrette in codice rosso. Sul luogo la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.