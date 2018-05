Prima investe un pedone poi tampona l'ambulanza Il 77enne era sotto choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Investe un pedone e poi tampona un mezzo di soccorso. Pomeriggio da dimenticare per un 77enne residente a Montecarotto che ieri, poco prima delle 18, in via XXIX Maggio ha centrato un uomo di un anno più giovane di lui, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, e poi ha inavvertitamente urtato l’automedica del 118 intervenuta sul luogo dell’incidente per soccorrere il ferito. L’anziano investito non versa in gravi condizioni. Tuttavia, ha trascorso la serata in osservazione al Pronto Soccorso di Jesi, dove è stato accompagnato con un codice giallo da un’ambulanza della locale Croce Verde.