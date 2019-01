Insegue i ladri che hanno derubato il vicino: «Coraggioso? Incosciente»

di Talita Frezzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - È una banda di almeno quattro persone, forse italiane, ad aver agito nel tardo pomeriggio di lunedì razziando l’appartamento al civico 16 di via Fausto Coppi. In due sono rimasti a bordo di un’Audi A3 grigia con cui sono scappati, altri due sono penetrati nell’abitazione arrampicandosi dal balcone servendosi di una corda con un bastone di circa 50 centimetri con un gancio all’estremità. I banditi hanno approfittato dell’assenza dei proprietari: il marito in garage, la moglie uscita per una commissione. Mezz’ora, neanche. Appena rientrata la proprietaria, aprendo la porta ha sentito dei rumori e visto le luci accese, è scappata sulle scale condominiali urlando che in casa c’erano i ladri. I banditi, sentendosi scoperti, si sono chiusi dentro per impedire che qualcuno dei condomini irrompesse.Avevano già segato la cassaforte con un frullino elettrico e preso i gioielli. Sono scappati dal balcone, ma si sono imbattuti in un coraggioso inquilino del piano di sopra. «Direi piuttosto incosciente - racconta l’uomo (U.C.), 60enne