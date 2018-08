Insegue l'ambulanza e furioso irrompe all'ospedale: denunciato

di Talita Frezzi

JESI - Ha inseguito con lo scooter l’automedica del 118 e l’ambulanza che, in sirena, stavano trasportando una paziente colta da infarto al pronto soccorso del Carlo Urbani. Poi, l’esagitato ha fatto irruzione in reparto fino alla sala d’emergenza, per inveire e dare in escandescenza contro gli operatori sanitari. Attimi di panico, mentre il tempo scorreva inesorabile per trattare quel codice rosso. Scene di follia martedì sera verso le 21 al Pronto soccorso, sono dovuti intervenire i carabinieri della Compagnia di Jesi, allertati dai sanitari.