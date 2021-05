CAMPOMARINO - Tragico infortunio sul lavoro a Campomarino, in provincia di Campobasso: muore un operaio di 55 anni di Jesi. L'uomo era impegnato nei lavori di consolidamento ai piloni di un viadotto, quando, per cause al vaglio degli inquirenti, quando è precipitato per alcune decine di metri. Sul posto oltre ai soccorritori del 118 anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 17:53

