Indigente cade in strada, il soccorritore gli offre latte e brioche: non mangiava da due giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Un mancamento in pieno centro, un uomo di 63 anni che mentre cammina, improvvisamente stramazza al suolo. E’ successo ieri pomeriggio verso le 16 in corso Matteotti, poco lontano dall’Arco Clementino. A prestare i primi soccorsi sono stati i titolari di un negozi. Hanno fatto sedere il poveretto e hanno lanciato l’allarme al 118, facendo intervenire i sanitari della Croce verde . I militi hanno appurato subito che il malore non era dovuto a una patologia, per fortuna, ma solo a un abbassamento di pressione causato da una scarsa alimentazione. Per cui, più del soccorso sanitario è scattato il gesto di solidarietà: il milite Ciro Toscano non ci ha pensato su neanche un istante e ha provveduto a rifocillare il poveretto offrendogli una brioche e un latte macchiato acquistati nel vicino “Bar L’Angoletto”.LEGGI ANCHE:L’uomo ha ripreso le forze. In effetti non mangiava da almeno due giorni, ha ammesso con vergogna di fronte a quel giovanotto che lo ascoltava con pazienza, di vivere in una situazione di grave indigenza dopo aver perso il beneficio del reddito di cittadinanza. Ha anche detto di aver provato a richiederlo di nuovo lamentandosi in Comune, ma di «non essere stato ascoltato». Il gesto del giovane milite della Croce verde ha suscitato commozione nel poveretto, in imbarazzo perfino che i sanitari si fossero “scomodati” per lui. Poi uno dei titolari del bar L’Angoletto dopo averlo rifornito di un piccolo sostegno alimentare, lo ha riaccompagnato a casa. Un gesto di generosità che mostra il lato umano di questi ragazzi – dipendenti e volontari – della Croce verde onlus che quotidianamente mettono a disposizione il proprio tempo e la propria vita per dedicarsi agli altri con spirito di abnegazione e sacrificio. Un modo di essere che talvolta dove non serve la competenza sanitaria ma soltanto un po’ di comprensione e di altruismo base essenziale di chi entra a far parte di un’associazione di volontariato.